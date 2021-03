VIDEO – Torino-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi in Torino-Inter, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter, match della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



FINALE VINCENTE – Torino-Inter 1-2 nella ventisettesima giornata di Serie A. A cinque minuti dalla fine l’Inter riesce a fare sua una partita sporca, per tre punti importantissimi. Nel primo tempo succede poco e nulla, solo un palo di Lyanco di testa su punizione da sinistra al 29′. Antonio Conte, squalificato e in tribuna, azzecca la mossa dalla panchina mettendo Christian Eriksen al posto di uno spento Roberto Gagliardini al 56′. Sei minuti dopo il danese con una giocata di prima avvia l’azione del rigore, procurato da Lautaro Martinez per fallo di Armando Izzo. Dal dischetto l’implacabile Romelu Lukaku spiazza Salvatore Sirigu, per lo 0-1. Una mischia colossale in area vale il pareggio al 70′, con Simone Zaza che calcia da posizione ravvicinata, Samir Handanovic che respinge e Antonio Sanabria che ribadisce in rete. Proteste dell’Inter per un fallo su Milan Skriniar, spinto dall’autore del gol, ma il VAR non interviene. Ci pensa Lautaro Martinez a sistemare le cose: all’85’ il Toro con un grande stacco di testa sovrasta Izzo su cross di un altro subentrato, Alexis Sanchez, per il fondamentale 1-2. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.