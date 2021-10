VIDEO – Torino-Genoa 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Genoa, anticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



COLPO GROSSO – Torino-Genoa 3-2 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Stavolta niente fregatura allo scadere per il Torino, che pur soffrendo porta a casa i tre punti. Al 14′ cross di Cristian Ansaldi e colpo di testa di Antonio Sanabria, per l’immancabile gol dell’ex. Lo stesso attaccante manda in porta al 31′ Tommaso Pobega con un assist sulla sinistra per il mancino in diagonale del raddoppio. Il Genoa si sveglia solo a venti minuti dal termine, quando Mattia Destro segna per la quarta partita consecutiva su assist di prima di Felipe Caicedo. Non basta però, perché al 77′ Dennis Praet avanza sulla destra e crossa basso per la deviazione vincente di Josip Brekalo. Gol fotocopia a quello di Caicedo all’81’, che tocca da due passi su assist di Yayah Kallon andato via a Ola Aina. Per il Torino c’è il terrore della quinta partita consecutiva con punti sfumati allo scadere, ma il risultato non cambia più.

Video con gli highlights di Torino-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.