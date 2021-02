VIDEO – Torino-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

TURIN, ITALY – FEBRUARY 13: Mattia Perin and Davide Zappacosta of Genoa C.F.C. interact following the Serie A match between Torino FC and Genoa CFC at Stadio Olimpico di Torino on February 13, 2021 in Turin, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Torino-Genoa, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



POCO E NIENTE – Torino-Genoa 0-0 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Le due squadre non vanno quasi mai vicine a sbloccare il risultato. Nel primo tempo, su cross di Davide Zappacosta, la palla sfila sul secondo palo e il sinistro di Lennart Czyborra è respinto di piede da Salvatore Sirigu. Il ritmo non aumenta granché nella ripresa, coi rossoblù che però danno ancora il meglio (nel grigiore generale). E Zappacosta sfiora il vantaggio con un diagonale di destro dal limite che si stampa sul palo. Nel finale il solito Zappacosta crossa a centro area, colpo di testa del subentrato Marko Pjaca che però conclude addosso a Salvatore Sirigu. Per il Torino prosegue la striscia positiva con Davide Nicola in panchina: quarto pareggio consecutivo con il nuovo allenatore, il quinto in generale. Mentre il Genoa fa punti per la sesta giornata consecutiva e continua ad allontanare la zona bassa della classifica. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.