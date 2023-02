VIDEO – Torino-Cremonese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Cremonese, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PARI AMARO – Torino-Cremonese 2-2 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Cremonese, pur andando sopra a un quarto d’ora dalla fine, manca la vittoria che nel massimo campionato non trova da quasi ventisette anni. Nel primo tempo partita equilibrata, col Torino che la sblocca quasi all’intervallo. Su un contatto fra Leonardo Sernicola e Ivan Ilic l’arbitro dà rigore, che Antonio Sanabria trasforma al 41′: non segnava in casa dal 23 gennaio 2022. Splendido il pareggio della Cremonese, un gran tiro di Frank Tsadjout al 54′ che sbatte sul palo ed entra. Poi, a un quarto d’ora dal 90′, ribaltone completo: altra pregevole conclusione, stavolta di Emanuele Valeri dal limite, e nulla da fare per Vanja Milinkovic-Savic. La Cremonese già sogna di togliere lo zero dalla casella vittorie, ma non fa i conti con l’immediata reazione del Torino. Passano quattro minuti, giocata in area per Aleksej Miranchuk che serve Wilfried Singo a destra, dribbling su un avversario e conclusione vincente per il definitivo 2-2. I granata fra una settimana avranno il derby con la Juventus, peraltro senza Ola Aina ammonito sotto diffida appena prima di uscire. Per i grigiorossi la salvezza è a dieci punti.

Video con gli highlights di Torino-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.