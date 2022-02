VIDEO – Torino-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Cagliari, anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



COLPO SALVEZZA – Torino-Cagliari 1-2 nell’anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A. Il Cagliari nel 2022 ha cambiato marcia, la squadra di Walter Mazzarri continua la sua serie positiva ed esce ufficialmente dalla zona retrocessione, complice anche il KO del Venezia. L’allenatore rossoblù vince la sfida da ex col Torino con una grande prestazione, anche grazie alle parate di Alessio Cragno subito decisivo su Gleison Bremer. Al 21′ rimessa laterale su Alberto Grassi, tocco sul secondo palo in caduta e Raoul Bellanova irrompe sul secondo palo per il suo primo gol in Serie A. Cragno è poi decisivo su Marko Pjaca, con una grande girata di destro deviata sulla traversa. A inizio ripresa il pareggio del Torino: punizione da destra, sponda e Andrea Belotti lasciato libero incrocia per l’1-1 al 54′. Secondo gol consecutivo per il capitano dopo quello nel derby. Stavolta non vale punti, perché al 62′ Leonardo Pavoletti serve Alessandro Deiola che con un bel tiro dal limite fa 1-2. Più che il Torino nel finale è il Cagliari a sfiorare di nuovo il gol, con Vanja Milinkovic-Savic che stoppa Edoardo Goldaniga in mischia.

Video con gli highlights di Torino-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.