VIDEO – Torino-Brescia 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Brescia, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RIPRESA DILAGANTE – Torino-Brescia 3-1 nella trentunesima giornata di Serie A. Il Torino allontana la zona retrocessione, dove invece rimane il Brescia sempre più lontano dalla salvezza. Ospiti che fino all’intervallo si illudono, complice un pallonetto di Ernesto Torregrossa per lo 0-1 al 21’, favorito da un rimpallo su Soualiho Meité che lo manda in porta. Appena si riprende tiro di Simone Verdi e una deviazione del solito dannoso Ales Mateju costa l’autogol che rimette in parità l’incontro. Dieci minuti dopo, al 58’, Andrea Belotti ribadisce in rete un tiro dello stesso Verdi, deviato, con un colpo di testa da due passi. Poi tocca a Simone Zaza chiudere la rimonta a cinque minuti dal termine: l’attaccante raccoglie una conclusione di Meité inizialmente respinta da Jesse Joronen e completa il tris. Per i granata sono tre punti fondamentali per avvicinare la salvezza, tutto il contrario per la squadra di Diego Lopez. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.