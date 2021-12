VIDEO – Torino-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Bologna, anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RITORNO ALLA VITTORIA – Torino-Bologna 2-1 nell’anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A. Dopo una sconfitta e due pareggi il Torino ritrova i tre punti che mancavano dal 22 novembre. Una palla persa da Andreas Skov Olsen al 24′ costa lo svantaggio al Bologna, con Sasa Lukic che scende centralmente e serve Antonio Sanabria per l’inserimento e il sinistro piazzato. L’attaccante paraguayano potrebbe anche fare doppietta, se non fosse che un suo destro a giro sempre nel primo tempo finisca sulla traversa. Fortunati invece i granata al 69′, quando Lukic va via a sinistra e mette in mezzo per la girata di Tommaso Pobega, con deviazione di Adama Soumaoro e Lukasz Skorupski. L’autogol è del difensore, perché il tiro era diretto fuori dallo specchio. Nicola Sansone si procura un rigore per fallo di Vanja Milinkovic-Savic, lo trasforma Riccardo Orsolini al 79′ quasi all’incrocio. Ma il Bologna non ne ha più e anzi nel recupero Simone Zaza fallisce il tris su deviazione ravvicinata.

Video con gli highlights di Torino-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.