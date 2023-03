VIDEO – Torino-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Bologna, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SECONDO GOL DI FILA – Torino-Bologna 1-0 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il Torino si rilancia dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus di martedì scorso. Superato il Bologna, in una partita non certo spettacolare ma nella quale i granata si sono fatti preferire. Il gol che dà i tre punti a Ivan Juric arriva al 22’: Antonio Sanabria serve Yann Karamoh, in area leggermente defilato sulla sinistra l’ex Inter in mezzo a quattro avversari semina il panico e beffa Lukasz Skorupski. L’attaccante francese aveva deciso anche l’ultima vittoria del Torino in casa, 1-0 il 5 febbraio sull’Udinese, e segnato sette giorni fa nel derby. Nella ripresa il Bologna cresce d’intensità, ma non impegna particolarmente Vanja Milinkovic-Savic. A venti minuti dal termine la palla per l’1-1 ce l’avrebbe Riccardo Orsolini, liberato con un gran filtrante, ma quando sta calciando un recupero strepitoso di Perr Schuurs lo contrasta. Poco dopo il subentrato Mergim Vojvoda, su cross dell’altro entrato dalla panchina Nemanja Radonjic, manda alto di poco di testa. Il Torino regge nonostante gli sforzi del Bologna e porta a casa la vittoria.

Video con gli highlights di Torino-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

