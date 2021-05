VIDEO – Torino-Benevento 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Benevento, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PARI INUTILE – Torino-Benevento 1-1 nella trentottesima giornata di Serie A. Poteva essere uno spareggio salvezza, invece lo 0-0 del Torino contro la Lazio martedì scorso l’ha reso ininfluente facendo retrocedere il Benevento anzitempo. Al 29′ sblocca Gleison Bremer di testa, sfruttando un’uscita a vuoto del portiere di riserva ospite Nicolò Manfredini su corner da destra. Il pareggio arriva al 72′, con un traversone da sinistra di Gaetano Letizia per il colpo di testa di Andrés Tello. Nel finale Andrea Belotti, subentrato, ha la chance per il 2-1 ma lo ferma Manfredini. A Wilfried Singo, invece, è la traversa a negare la rete della vittoria dopo un colpo di testa. Si chiude una stagione molto deludente per entrambe, soprattutto per il Benevento che era tranquillo fino a un mese e mezzo fa e ha fatto solo una vittoria in tutto il girone di ritorno. Filippo Inzaghi a fine partita annuncia l’addio. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.