VIDEO – Torino-Atalanta 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, anticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



VANTAGGIO ILLUSORIO – Torino-Atalanta 2-4 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. L’Atalanta riprende da dove aveva concluso: facendo una marea di gol. Quattro, nonostante il primo sia del Torino: in avvio Simone Zaza prende la traversa, poi all’11’ palla dentro per Andrea Belotti che in diagonale firma il vantaggio. Dura pochissimo, appena due minuti, perché un gran destro di Alejandro Gomez da venticinque metri ristabilisce la parità: gol bellissimo del Papu. Al 21′ l’Atalanta è avanti e anche qui con una prodezza: lancio lungo per Luis Fernando Muriel che lascia scorrere il pallone e trova pure lui una splendida conclusione col destro. I bergamaschi come al solito sfondano sulle fasce, ci riescono anche al 42′ con cross di Gomez e inserimento vincente di Hans Hateboer. Il folle primo tempo non è finito, perché un minuto dopo un buco difensivo permette a Belotti di riaprire i giochi. Solo fino al 54′, quando su assist di Muriel è Marten de Roon a centro area a fissare il definitivo poker atalantino. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.