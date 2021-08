VIDEO – Torino-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, anticipo della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IN PIENO RECUPERO – Torino-Atalanta 1-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. L’Atalanta non incanta, ma alla fine si prende i tre punti. Col Torino i bergamaschi colpiscono subito: al 6′ azione personale di Luis Fernando Muriel, che da destra si accentra e sblocca con un gran sinistro. La squadra di Gian Piero Gasperini però non costruisce sul vantaggio immediato, e i granata rimangono in partita. Dopo averci provato il Torino riesce a pareggiare al 79′, con un tiro sporco di Andrea Belotti che prende una traiettoria strana imprendibile per Juan Musso. Poco dopo Simone Verdi sfiora il 2-1, con un tiro di poco a lato. L’Atalanta sembra non averne più, ma nel terzo dei quattro minuti di recupero un prodigio di Mario Pasalic riesce da terra a far passare il pallone in mezzo alla difesa del Torino e Roberto Piccoli, entrato all’83’, insacca al limite dell’area piccola. È il gol da tre punti, perché di tempo non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.