VIDEO – Tonali, gesto antisportivo in Milan-Inter: prova ad ‘annullare’ il tiro di Calhanoglu nel sette!

Tonali è stato autore di un brutto gesto antisportivo durante Milan-Inter. Il centrocampista ha cercato di fermare un pericoloso attacco dei nerazzurri nell’azione in cui Maignan compie un miracolo su Calhanoglu. Di seguito il video con l’episodio incriminato

GESTO ANTISPORTIVO − Sandro Tonali si è reso protagonista di un brutto gesto antisportivo durante Milan-Inter. Il centrocampista rossonero ha praticamente lanciato un pallone in campo nell’azione in cui Maignan compie un miracolo sulla conclusione fortissima dalla distanza di Hakan Calhanoglu. L’episodio è avvenuto al 77′ sul punteggio di 3-2 per il Milan. Nel caso in cui l’Inter avesse segnato il gol, l’arbitro avrebbe comunque convalidato il pareggio poiché quel secondo pallone in campo non aveva impattato sul gioco. Il regolamento, infatti, è ormai deciso su queste situazioni proprio per non interrompere la gara per casi analoghi. Di seguito il l’episodio incriminato.

Dal video con gli highlights del derby Milan-Inter, a partire da 2:34, nella parte alta si può notare l’azione di Tonali.