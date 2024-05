VIDEO – Thuram con la Francia: il saluto con uno del Milan è da ridere!

Thuram, dopo una stagione di alto livello con l’Inter, culminata con la conquista del ventesimo scudetto della storia nerazzurra, è pronto ad affrontare Euro 2024 con la sua Francia. L’attaccante nerazzurro in ritiro ritrova un avversario del Milan che ben ricorderà il derby del 22 aprile

NO LIMITI – Marcus Thuram ha disputato una stagione davvero entusiasmante con l’Inter di Simone Inzaghi: il francese, tra gol e assist, è stato decisivo sia per la conquista della Supercoppa italiana che ovviamente per lo Scudetto della seconda stella. Ma non intende fermarsi qui: l’attaccante figlio d’arte è ambizioso e punta a diventare sempre più completo.

Thuram in ritiro con la Francia ma l’Inter è sempre presente: l’incontro con un ‘avversario’ del Milan è tutto da ridere

QUASI AMICI – Thuram archivia momentaneamente l’Inter per concentrarsi su un altro grande obiettivo, ovvero Euro 2024 dove l’Italia sarà Campione in carica mentre la Francia è indicata come la super favorita. La Nazionale di Didier Deschamps si è radunata e dunque Thuram ha incontrato nuovamente gli ‘avversari’ del Milan, che ricorderanno bene il derby del 22 aprile, quello che ha consegnato la seconda stella all’Inter con tanto di super gol proprio del numero 9.

INCONTRO – Con un rossonero, ovvero Mike Maignan, Thuram scherza amichevolmente ma il portiere non sembra prenderla benissimo inizialmente, seppur in un clima di ilarità generale sia chiaro. Ecco il video dell’incontro.

Marcus Thuram vanne Mike Maignan 😂⚫️🔵 pic.twitter.com/GowKzO6XUq — Inter FR (@InterMilanFRA) May 30, 2024

Qualche battuta scapperà pure, ma è proprio questo il bello.