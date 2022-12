VIDEO – Thiago Motta, dal derby vinto 4-0 a Napoli e Parma: ecco tutti i gol con l’Inter!

Thiago Motta con la maglia dell’Inter ha segnato un totale di dodici in due stagioni (e mezzo). Dal gol al derby nel 4-0 finale ai gol realizzati contro Napoli, Parma – tra le sue vittime preferite in carriera -, e altro ancora.

TUTTI GOL – Thiago Motta ha vinto tutto con la maglia dell’Inter da quando è arrivato, ossia dalla stagione 2009-2010. In maglia nerazzurra ha realizzato dodici gol, molti dei quali decisivi, o conclusi a seguito di azioni da manuale, come il gol realizzato nel derby vinto 4-0. Questo e molti altri gol nel video omaggio realizzato dal club per l’ex centrocampista, oggi allenatore del Bologna in Serie A.

Fonte: YouTube [Inter]