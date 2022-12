VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 14 dicembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus sulle condizioni di Marcelo Brozovic dopo gli esami svolti con la sua Nazionale (vedi QUI). Poi spazio alle ultime dal campo sul rientro graduale di Romelu Lukaku e l’amichevole di sabato 17 dicembre contro il Real Betis.

TG IN NERAZZURRO – Giornata caratterizzata dagli esami strumentali effettuati da Marcelo Brozovic per aver lasciato il campo anzitempo nel corso della semifinale del Mondiale contro l'Argentina. Lautaro Martinez conquista la finale del Mondiale con l'Argentina, ma riuscirà a trovare spazio? Prosegue il lavoro ad Appiano Gentile con il rientro graduale di Romelu Lukaku in vista dell'amichevole di sabato contro il Real Betis alle 18, con una novità importante riguardo la partita. Sullo sfondo anche il futuro di Sebastiano Esposito a partire già dal mercato di gennaio. Tutto questo nell'appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli.

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

