VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 10 novembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus totale su Inter-Bologna vinta 6-1. In conduzione Romina Sorbelli.

TG IN NERAZZURRO – L’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus doveva dare delle risposte e contro il Bologna le ha date, vincendo per ben 6-1 a San Siro davanti al suo pubblico. Grande reazione della squadra allenata da Simone Inzaghi che si avvicina anche al Milan, fermato dalla Cremonese in campionato. Una vittoria importante per il tecnico piacentino che dopo la sfida ha sottolineato le cose positive. Fiducia in casa Inter per il finale di questa prima parte di stagione e non solo, con l’obiettivo di recuperare al meglio anche Romelu Lukaku alla ripresa del campionato. Il belga, intanto, è stato convocato dal Belgio in vista del Mondiale in Qatar 2022. Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli nell’edizione mattutina del weekend. Di seguito il TG IN di giovedì 10 novembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video grazie alla Inter-News.it Web TV su YouTube e non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).