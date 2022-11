VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie in 180 secondi | 2 novembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna il day after di Bayern Monaco-Inter, l’avvicinamento alla Juventus e le condizioni dell’infortunato Lukaku. In conduzione Romina Sorbelli.

TG IN NERAZZURRO – L’Inter è tornata da Monaco di Baviera, dove ieri ha perso per 2-0 contro il Bayern Monaco in una partita ininfluente. Lunedì a mezzogiorno il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Intanto però c’è prima da sfidare la Juventus, domenica alle 20.45 nel derby d’Italia, di nuovo senza Romelu Lukaku che oggi è andato in Belgio per valutare come gestire il nuovo infortunio. Poi il rinnovo di Milan Skriniar. Nel frattempo 0-5 per Inter Women in Coppa Italia col Cesena. Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli nell’edizione mattutina. Di seguito il TG IN di mercoledì 2 novembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

