VIDEO – Taribo West regala i tre punti all’Inter: 1-2 contro l’Atalanta all’88’

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 novembre 1997. Contro l’Atalanta arriva il gol vittoria di Taribo West, inopinatamente in posizione d’attacco.

Atalanta-Inter 1-2: il tabellino

ATALANTA – Fontana; C. Zenoni (85′ Mutarelli), Sottil, Carrera, Mirkovic, Foglio (60′ Lucarelli); Rustico, Gallo, Sgrò, Carbone (75′ Zanini); Caccia. All. Mondonico

INTER – Pagliuca; Sartor, Bergomi, Galante, West; Moriero (65′ Mezzano), Simeone, Cauet, Zé Elias; Djorkaeff, Ronaldo. All. Simoni

Gol: 27′ Djorkaeff (I), 80′ Caccia (A), 88′ West (I)

Ammoniti: Carrera (A), Cauet, Mezzano (I)

Espulsi: 66′ Sottil (A), 72′ Djorkaeff (I)

Il resoconto

Il 9 novembre 1997 a Bergamo l’Inter scende in campo contro l’Atalanta. Una sfida più difficile del previsto, in primis per le piogge che appesantiscono il campo. Il primo tempo si conclude col vantaggio Inter, grazie al colpo di testa di Youri Djorkaeff al 27′. Nella ripresa, invece, il match si ravviva in modo inaspettato, e Gianluca Pagliuca deve disinnescare diversi assalti atalantini. Il primo sussulto vero è al 66′, quando Andrea Sottil si fa espellere dopo l’ennesimo fallo su Ronaldo. Stessa sorte tocca però a Djorkaeff, che al 72′ riceve il secondo giallo. Rinnovata la parità numerica, all’80’ l’Atalanta riesce finalmente a passare, grazie al tiro di Nicola Caccia da dentro l’area. Luigi Simoni avvia così la trazione offensiva, e a due minuti dal novantesimo arriva il raddoppio decisivo. Ronaldo smista per Taribo West, che stranamente si trova al limite dell’area avversaria e infila l’1-2 per la vittoria. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto di Atalanta-Inter.