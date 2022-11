VIDEO – Taremi pericolo numero uno per l’Inter: i dati del numero 9 del Porto

Mehdi Taremi è uno dei calciatori che l’Inter in Qatar deve tenere sotto la sua lente… ma non per motivi di calciomercato. L’attaccante iraniano del Porto, prossimo avversario nerazzurro in Champions League, ha dalla sua parte delle interessanti statistiche da tenere in considerazione sotto porta. Di seguito il video con l’analisi su Taremi fatta dai colleghi di Sky Sport

