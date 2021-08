VIDEO − Tanti auguri Materazzi! Oggi “Matrix” compie 48 anni

Tanti auguri di buon compleanno a Marco Materazzi, che con la maglia dell’Inter ha collezionato 276 presenze in tutte le competizioni. Il campione del mondo 2006 spegne oggi 48 candeline

BUON COMPLEANNO − Buon compleanno per Marco Materazzi, leggenda dell’Inter che oggi compie 48 anni. In dieci anni di nerazzurro, “Matrix” ha raccolto 276 presenze complessive, segnando 20 reti e vincendo ben 15 trofei. Sulla bacheca del campione del Mondo 2006 con l’Italia, figurano 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League. Auguri di tutta la redazione di Inter-News.it. Di seguito un video pubblicato sul canale ufficiale dell’Inter con la rete in sforbiciata segnata contro il Messina nel 2006.