VIDEO – Tanti auguri Julio! Dalle parate a Ronaldinho e Messi alla linguaccia a Ibra

Julio César

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter dal 2005 al 2012, oggi compie ben 41 anni. La redazione di Inter-News.it augura buon compleanno all’acchiappasogni nerazzurro, tra i protagonisti del Triplete e non solo.

BUON COMPLEANNO JULIO! – Julio Cesar, ex portiere nerazzurro entrato di recente nella Hall Of Fame dell’Inter (vedi articolo) grazie alle sue conquiste e soprattutto le sue parate, oggi spegne ben quarantuno candeline. I suoi gesti atletici hanno fatto la storia recente del club, entrato nel cuore dei tifosi per il suo carattere umile, vincente e soprattutto divertente; come dimenticare la linguaccia all’ex compagno e amico Zlatan Ibrahimovic nel derby? Ma non solo: dal rigore parato a Ronaldinho con la maglia del Milan, al gesto atletico in semifinale e in finale di UEFA Champions League rispettivamente contro Lionel Messi e Arjen Robben nel 2010. Il portiere brasiliano ha indossato la maglia dell’Inter dal 2005 al 2012, raccogliendo 300 presenze totali vincendo tutto con la maglia nerazzurra: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Di seguito un video omaggio dedicato all’ex portiere.

Fonte video: Canale Youtube 4INTERMYLIFE1908