VIDEO – Tanti auguri ‘Cuchu’ Cambiasso! I suoi 51 gol con l’Inter

Esteban Cambiasso nasce il 18 agosto 1980, e oggi compie 42 anni. Rivediamo tutti i suoi 51 gol con la maglia dell’Inter.

DICIANNOVE – Oggi compie gli anni Esteban Cambiasso, una leggenda della storia dell’Inter. Il Cuchu arriva in nerazzurro nell’estate del 2004, in un’operazione col senno di poi clamorosa. Arriva infatti a Milano dal Real Madrid, a parametro zero. Cambiasso vestirà la maglia nerazzurra numero 19 per dieci stagioni, diventando una colonna imprescindibile nel ciclo più vincente della storia interista. In dieci anni gioca 431 partite (12° nella classifica all-time per presenze), vincendo la bellezza di 15 trofei, tra cui l’indimenticabile Triplete del 2010. Con la maglia dell’Inter il Cuchu si dimostra anche molto prolifico davanti alla porta. Alle 431 presenze accompagna 51 gol, quasi mai banali. Approfittiamo del suo compleanno per rivedere tutte le sue reti nerazzurre, a partire dalla primissima: un colpo di testa indisturbato nell’area della Roma, su cross pennellato di Alvaro Recoba.

Video dei gol di Esteban Cambiasso in maglia Inter, dal canale ufficiale del club