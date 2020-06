VIDEO – Tanti auguri a Patrick Vieira! La piovra francese compie 44 anni

Patrick Vieira compie 44 anni. Centrocampista dalle doti straordinarie, ha vestito la maglia dell’Inter per quasi quattro stagioni. La redazione di “inter-news.it” ha scelto di celebrarlo con gli highlights della splendida rimonta in Supercoppa, contro la Roma, nell’agosto 2006. Vieira si presentò al pubblico di San Siro con una doppietta fondamentale

AUGURI PATRICK! – Cervello calcistico fine, diga impenetrabile e goleador d’occasione: Patrick Vieira compie 44 anni. Un calciatore sublime, efficace ed estremamente utile nelle due fasi. Alfiere dei mediani straordinariamente abili in transizione. L’Inter ha avuto la fortuna di accoglierlo tra le sue fila dall’agosto 2006 al gennaio 2010. In precedenza, Vieira aveva fatto la storia con l’Arsenal di Wenger, la squadra degli Invincibili che chiuse la stagione 2003/04 con 26 vittorie e 12 pareggi. Nel mezzo anche una breve esperienza con la maglia della Juventus, ma è con l’Inter di Roberto Mancini che Vieira mette in mostra gran parte del suo repertorio anche nella vetrina italiana. Con la maglia nerazzurra, vince tre scudetti, due Supercoppe italiane ma anche i tre trofei dell’annata 2009/10, quella del Triplete, a cui Vieira prese parte seppur con poche presenze e fino a metà stagione. Si presentò al club nerazzurro con una doppietta fondamentale, durante il match di Supercoppa contro al Roma (26 agosto 2008). I giallorossi erano in vantaggio di tre reti quel giorno, ma l’Inter ribaltò clamorosamente la partita (con una gran punizione di Luís Figo nei supplementari). Da lì cominciò l’epopea della formazione di Roberto Mancini prima e José Mourinho poi. Di Vieira, che nel frattempo ha mosso i primi passi come allenatore, resta sicuramente un gran ricordo nerazzurro.