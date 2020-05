VIDEO – Tanti auguri a Nicola Ventola, i suoi gol con l’Inter

Nicola Ventola compie oggi 42 anni. I nostri auguri all’ex attaccante dell’Inter rivivendo i suoi 10 migliori gol realizzati con la maglia nerazzurra

Giornata di compleanno in casa Inter, compie infatti 42 anni Nicola Ventola. L’ex attaccante pugliese è rimasto legato alla grande famiglia nerazzurra e non manca mai di esternare sui social il suo affetto per la maglia dell’Inter, affetto che per altro è sempre stato ricambiato dai tifosi nerazzurri che, nonostante la sfortuna di una carriera minata da troppi infortuni, non ne hanno mai dimenticato il talento e l’attaccamento alla maglia.

IL TALENTO EMERGENTE – Ventola arrivò all’Inter nell’estate del 1998 a 20 anni appena compiuti con la fama di talento emergente, come testimoniato dalla sua trafila nelle Nazionali giovanili. L’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra fu senza dubbio col botto, grazie a una sua doppietta l’Inter del recentemente scomparso Gigi Simoni riuscì a pareggiare 2-2 sul campo del neo promosso Cagliari che si era portato avanti per 2-0. La prima stagione di Ventola con l’Inter fu forse la migliore con 37 presenze e 11 gol, tra cui 3 in Champions League.

CARRIERA SFORTUNATA – Dopo questa prima annata sicuramente positiva, per Ventola cominciò un calvario tra prestiti, infortuni, estemporanei ritorni all’Inter (dove visse anche la sfortunatissima stagione 2001/02) che lo portarono a lasciare definitivamente l’Inter nell’agosto del 2004 dopo 65 presenze e 21 gol. Una carriera sfortunata per un ragazzo che, senza qualche infortunio di troppo, avrebbe forse ottenuto molto di più. Ci uniamo agli auguri per il suo compleanno rivedendo i suoi 10 gol più belli con la maglia dell’Inter nella compilation pubblicata sul profilo youtube ufficiale dell’Inter.

fonte: canale youtube Inter