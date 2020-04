VIDEO – Tanti auguri a Nicola Berti, i suoi gol con la maglia dell’Inter

Nicola Berti compie oggi 53 anni. Facciamo i nostri auguri all’amatissimo ex centrocampista dell’Inter rivedendo i sui gol più belli segnati con la maglia dell’Inter

Oggi è il compleanno di uno dei calciatori forse più amati in assoluto dai tifosi dell’Inter, Nicola Berti. L’ex centrocampista è tutt’ora un vero e proprio idolo dei tifosi nerazzurri che non hanno mai dimenticato la sua grinta in campo e il suo grande attaccamento alla maglia, dimostrato soprattutto nei confronti dei rivali cittadini del Milan e ribadito in ogni occasione anche dopo tanti anni dalla fine della sua carriera, come per esempio nella lunga intervista concessa oggi a “La Repubblica” (QUI e QUI le due parti). Nicola Berti ha giocato 10 anni con la maglia dell’Inter, arrivando dalla Fiorentina nell’estate del 1988 e lasciando i nerazzurri nel gennaio del 1998 dopo 312 presenze e 41 gol, dando il suo contributo alla conquista di uno scudetto, una supercoppa italiana e due Coppe Uefa. Importante anche la sua carriera con la maglia della Nazionale italiana, indossata per 39 volte (con 3 gol) tra il 1988 e il 1995, partecipando ai mondiali del 1990 e del 1994 dove ha conquistato rispettivamente il terzo e il secondo posto e agli Europei del 1996. Come redazione di Inter-News.it facciamo i nostri più calorosi auguri di buon compleanno a Nicola Berti proponendo i suoi 10 migliori gol con la maglia nerazzurra nel montaggio video realizzato dall’Inter per il suo canale youtube ufficiale.