VIDEO – Tanti auguri a Mariga, con l’Inter un gol molto importante

Mc Donald Mariga compie oggi 33 anni. Il centrocampista keniota, nella sua breve esperienza all’Inter, riuscì a far parte della leggendaria squadra del Triplete e a segnare un gol molto importante in quella stagione magica

Oggi Mc Donald Mariga compie 33 anni. Il centrocampista keniota, attualmente svincolato, ha giocato nell’Inter tra il 2010 e il 2013, con in mezzo i prestiti a Parma e Real Sociedad. Una meteora, ma che comunque è riuscito a mettere insieme 36 presenze e due reti con la maglia dell’Inter facendo parte della leggendaria stagione del Triplete. Ed è proprio in quella stagione che ha segnato un gol molto importante che vogliamo rivivere oggi facendogli gli auguri di buon compleanno. Il 24 aprile del 2010 l’Inter ospitava l’Atalanta ed era impegnata nel testa a testa con la Roma per lo scudetto. La truppa di Mourinho non si poteva concedere passi falsi, inoltre pochi giorni dopo sarebbe dovuta andare nella tana del Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. La sfida contro gli orobici iniziò malissimo, dopo pochi minuti Tiribocchi portò in vantaggio gli ospiti gelando San Siro. L’Inter comunque reagì trovando il pareggio con un pregevole pallonetto di Milito e poi al 35′ il grande momento di Mariga: palla lavorata da Sneijder che imbuca per Eto’o defilato sul lato corto dell’area, l’attaccante camerunense mette al centro per l’accorrente Mariga che scaglia sotto la traversa la palla del vantaggio. Resta sempre il dubbio di un leggero tocco di Muntari che “priverebbe” il giocatore del gol, ma in realtà la marcatura è tutta sua, la prima con la maglia dell’Inter e la prima in Serie A di Mariga che giustamente esterna tutta la sua gioia. L’incontro sarà poi chiuso con la botta dalla distanza di Chivu per il definitivo 3-1 e l’Inter potrà dedicarsi alla gara del Camp Nou, dove fece una delle più memorabili imprese di quella stagione, partita dove lo stesso Mariga avrà il suo spazio nel finale aiutando la squadra negli ultimi minuti di eroica resistenza contro i furibondi assalti blaugrana alla porta di Julio Cesar. Facciamo tanti auguri di compleanno a Mariga rivivendo uno dei suoi momenti più belli vissuti con la maglia dell’Inter.

fonte: canale youtube DavidCalcio