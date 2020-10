VIDEO – Tanti auguri a Julio Ricardo Cruz, i suoi gol con l’Inter

Julio Cruz Juventus-Inter

Compie oggi gli anni uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter, Julio Ricardo Cruz. Gli facciamo gli auguri con tutti i suoi gol con la maglia nerazzurra

Oggi compie 46 anni Julio Ricardo Cruz. L’ex attaccante argentino è stato a suo tempo uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter non soltanto per il suo livello tecnico o per il suo straordinario essere una “riserva di lusso” capace spesso e volentieri di risolvere le partite da subentrato, ma anche per la sua umanità, la sua professionalità e il suo attaccamento ai colori. Cruz era quello che stava seduto in panchina senza mai una parola di troppo e toglieva fuori le castagne dal fuoco quando veniva chiamato in causa. Memorabili i suoi tanti gol contro la Juventus, una delle sue vittime preferite in assoluto, o quelli nei derby come quello dell’11 marzo 2006 in cui, entrato in campo con l’Inter sotto per 1-0, pareggiò il vantaggio rossonero realizzato da Ronaldo nel primo tempo ad appena 11 secondi dal suo ingresso in campo. Con la maglia nerazzurra ha disputato in tutto 197 partite segnando 75 gol e vincendo 4 scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Tanti auguri, Julio!

fonte video: canale youtube Inter