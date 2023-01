VIDEO – Supercoppa Italiana all’Inter, l’alzata della coppa! Festa in campo

L’Inter ha stravinto la Supercoppa Italiana, demolendo il Milan con un inequivocabile 0-3 nel derby. Ecco il video della festa in campo a Riyad e della consegna della coppa, alzata al cielo dal capitano non giocatore Handanovic.

LA GIOIA – L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana per la settima volta nella sua storia (vedi albo d’oro). Un trionfo sognato, anche perché arrivato contro i nemici cittadini del Milan come prima rivincita per tutto quanto avvenuto nel 2022. Il derby, stravinto, è finito 0-3 a Riyad con una superiorità devastante. I gol di Federico Dimarco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez hanno mangiato i rossoneri, come da parole dell’ex dal dente avvelenato Hakan Calhanoglu nelle interviste del post partita. Ad alzare la coppa, nonostante il capitano in campo fosse Milan Skriniar, ci ha pensato Samir Handanovic “delegato” per ruolo. Per l’Inter un trionfo, il primo stagionale, che permette di tornare dall’Arabia Saudita con un grande carico di autostima in più. Oltre ad aver ricacciato indietro il Milan, che stavolta non si è potuto aggrappare ai suoi soliti rimpalli ed episodi casuali.

Questo il video con la cerimonia di premiazione dell’Inter campione della Supercoppa Italiana, dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.