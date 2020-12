VIDEO – Sukur porta l’Inter agli ottavi: 2-1 all’89’ contro l’Hertha Berlino

Hakan Sukur

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 dicembre 2000. Nel ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA, i nerazzurri superano l’Hertha Berlino. Decisivo Hakan Sukur con un gol all’ultimo minuto.

ULTIMO RESPIRO – Il 6 dicembre 2000 Hakan Sukur regala ai tifosi dell’Inter una delle poche gioie della sua deludente esperienza nerazzurra. A San Siro arriva l’Hertha Berlino, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA. L’andata in Germania termina 0-0, quindi l’Inter ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. E le cose si mettono bene sin da subito: al 6′ Alvaro Recoba supera il portiere in contropiede e batte a rete di destro per l’1-0 Inter. I tedeschi sono poco pericolosi dalle parti di Sébastien Frey, ma al 54′ trovano il pareggio con un bel mancino da fuori di René Tretschok. Una doccia fredda per i quasi 13.000 spettatori di San Siro: il pareggio elimina i nerazzurri. Ma all’89’ arriva l’insperato gol della vittoria. Luigi Di Biagio lancia da centrocampo per Hakan Sukur, il turco controlla con uno stop al volo, e poi è velocissimo a toccare il pallone sull’uscita del portiere. 2-1 Inter, che passa così agli ottavi. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: