VIDEO – Sucic, gol da favola con la Dinamo Zagabria! L’Inter gongola

Ieri Sucic ha segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria. Il centrocampista, futuro giocatore dell’Inter, ha aperto le danze con un meraviglioso.

GOL STRAORDINARIO – Petar Sucic è ormai ritornato sui suoi standard naturali, dopo l’infortunio al metatarso rimediato nel mese di novembre e che lo ha costretto ai box per circa tre mesi. Dopo aver ritrovato la nazionale durante le ultime partite di Nations League, ieri ha trovato un grande gol, il secondo della sua stagione, nella sfida vinta dalla Dinamo Zagabria contro l’Osijek in campionato. Un gol fantastico. Tant’è che il classe 2003 è partita dalla linea mediata andando in percussione fino ad arrivare quasi al limite dell’area e lì ha poi sganciato un precisissimo tiro a giro di destro per portare avanti i suoi. La partita poi è finita 2-0. L’Inter ovviamente non può che gongolare e sorridere per le prestazioni del ragazzo. Sarà un giocatore nerazzurro e si aggregherà alla squadra dal primo giugno. Di seguito il video del gol ripreso dal canale YouTube del club croato (minuto 21.05).

Sucic fa un super gol e dal primo giugno sarà dell’Inter

PRESTO – Sucic si farà gli ultimi mesi di Dinamo Zagabria per poi volare a Milano e firmare definitivamente con l’Inter. Simone Inzaghi se lo porterà al Mondiale per Club, dove potrà ovviamente impiegarlo. Il croato, in queste ultime partite come ribadito da lui stesso nel post gara di ieri, farà di tutto pur di raggiungere gli ultimi traguardi con la Dinamo.