VIDEO IN – Sucic al CONI per le visite mediche! Il primo saluto ai tifosi

Petar Sucic si trova in questo momento al CONI per le visite mediche e la successiva firma del contratto con l’Inter. Il video dal nostro inviato Onorio Ferraro.

VIDEO – Petar Sucic sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il giocatore è un centrocampista di 21 anni, classe 2003, in grado di giocare sia in cabina di regia che da mezzala di un reparto a tre. Duttilità, fisicità e tecnica sono le caratteristiche principali che hanno convinto la dirigenza a investire nel croato, che ricorda quantomeno l’acquisto di diversi anni fa di Marcelo Brozovic sempre dalla Dinamo Zagabria. Oggi Sucic si trova a Milano ed è al CONI per completare le visite medico-sportive. Successivamente firmerà il nuovo contratto che lo legherà con l’Inter, ma a partire da giugno.

Sucic, investimento dell’Inter per il futuro!

FUTURO – Il centrocampista sarà parte della rosa di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club, ma non per questa seconda parte di stagione. Sucic vedrà Inter-Fiorentina allo stadio stasera, poi tornerà in Croazia per giocare fino alla fine dell’anno sportivo con la Dinamo Zagabria. L’Inter ha perciò chiuso un acquisto per il futuro confidando nella crescita di un centrocampista della prospettive interessanti. Il prossimo anno farà capire le potenzialità.