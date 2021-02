VIDEO – Stankovic salutato dalla Curva Nord Inter: che accoglienza!

Dejan Stankovic

Stankovic domani sarà protagonista di Milan-Stella Rossa al Meazza. In vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League l’allenatore della formazione serba, grande ex dell’Inter, ha ricevuto il supporto della Curva Nord.

L’ACCOGLIENZA – La Curva Nord dell’Inter ha atteso l’arrivo della Stella Rossa davanti all’albergo a Milano. Cori, fumogeni e uno striscione: “Dejan bentornato a casa. La tua gente ti saluta. Curva Nord Milano”. All’arrivo, Dejan Stankovic ha fermato il pullman ed è sceso a salutare i suoi ex tifosi, che non l’hanno certo dimenticato. L’allenatore della formazione serba, che domani sfiderà il Milan in Europa League, ha ricevuto anche una felpa della Curva e si è intrattenuto per qualche istante. Di seguito il video tratto dall’account YouTube “ARMATA NERAZZURRA TV”.