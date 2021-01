VIDEO – Stankovic apre la rimonta Inter sulla Fiorentina: da 0-1 a 3-1

Dejan Stankovic

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 gennaio 2007. La Fiorentina passa subito in vantaggio a San Siro, poi Stankovic apre la rimonta. Nel 3-1 trova il gol anche Adriano su punizione.

RIMONTA – Nella sfida del 21 gennaio 2007, la Fiorentina serve una doccia fredda all’Inter. Al 5′ Luca Toni sorprende tutti, sbucando nell’area nerazzurra e schiacciando di testa per il vantaggio. I nerazzurri riemergono storditi, ma si scrollano ben presto la negatività di dosso. Al 20′ l’assist di Adriano attraversa in orizzontale l’area viola, e trova Dejan Stankovic. Il serbo piazza un piattone di prima battuta che si infila all’incrocio per l’1-1. E dopo quattro minuti la rimonta si completa: Adriano calcia una punizione dal limite, un rasoterra letale sul quale Sébastien Frey non può nulla. E nella ripresa arriva anche il terzo gol dell’Inter. Su una punizione di Stankovic dalla destra, Zlatan Ibrahimovic trova il gol di testa in due tempi: a nulla serve il tentativo di Frey di togliere il pallone dalla porta. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivivamo gli highlights della gara: