VIDEO – Spezia-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Udinese, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



PARI CON L’EX – Spezia-Udinese 1-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Lo Spezia torna a far punti nella partita da ex per Luca Gotti. Dopo dieci minuti M’Bala Nzola manca l’1-0, tirando addosso a Marco Silvestri su cross dalla destra. Al 20′ invece segna Isaac Success, con un bel dribbling prima di battere a rete, ma è in fuorigioco sull’assist di Sandi Lovric e il VAR annulla. Tutto buono invece al 33′, quando Ethan Ampadu serve sulla sinistra Arkadiusz Reca che entra in area e supera il portiere avversario per sbloccare il risultato. Ampadu potrebbe raddoppiare al 42′, ma da due passi sugli sviluppi di un angolo manda incredibilmente sulla traversa. Gol sbagliato e gol subito: un minuto più tardi, dopo una serie di occasioni nell’area friulana, contropiede e cross di Success per l’accorrente Lovric. Nel secondo tempo succede poco e nulla fino al 92′, quando un destro terrificante di Walace si stampa sulla traversa. Per l’Udinese è la settima di fila senza vittorie, il terzo pareggio.

