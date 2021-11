VIDEO – Spezia-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Torino, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RILANCIO SALVEZZA – Spezia-Torino 1-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Lo Spezia trova la sua seconda vittoria in questo campionato e si risolleva. Nel primo tempo la palla gol più nitida capita al Torino, con un cross da sinistra prolungato per Andrea Belotti che nell’area piccola alza sulla traversa. L’arbitro Daniele Orsato viene richiamato al VAR per un possibile rigore (tocco di mano di Simone Bastoni) ma per lui è tutto buono. Il gol lo sfiora Wilfried Singo, con una conclusione sull’esterno della rete. A sbloccare il risultato ci pensa una prodezza di Jacopo Sala, che al 58’ riceve palla da Viktor Kovalenko e con un siluro di destro da circa venticinque metri batte Vanja Milinkovic-Savic. La reazione granata è affidata ad Antonio Sanabria, che si gira bene ma incrocia a lato con il destro. Lo Spezia regge sino al triplice fischio e sono tre punti d’oro per Thiago Motta, che consolida così anche la sua panchina.

Video con gli highlights di Spezia-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.