VIDEO – Spezia-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Sassuolo, match della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SUBENTRO E DOPPIETTA – Spezia-Sassuolo 2-2 nella sedicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo, come mercoledì contro il Napoli, recupera due gol di svantaggio per pareggiare. È in un gran momento Gianluca Scamacca, vicinissimo allo 0-1 con un tiro di punta col destro che finisce sulla traversa. A segnare è Rey Manaj: l’ex Inter mette in rete un cross di Arkadiusz Reca al 35′, per la sua prima rete in Serie A. Lo Spezia si illude in avvio di ripresa: poco più di due minuti e un orrore difensivo del Sassuolo porta al cross dal fondo di M’Bala Nzola trasformato nel 2-0 da Emmanuel Gyasi. Sbaglia però anche Kelvin Amian al 66′, respingendo un cross in area sui piedi di Giacomo Raspadori che ringrazia e fa 2-1. Il giovane attaccante, in panchina per tutto il primo tempo e a secco dal match inaugurale del campionato, al 79′ fa tutto da solo e fa benissimo col tiro dal limite per la doppietta.

Video con gli highlights di Spezia-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.