VIDEO – Spezia-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Sampdoria, anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RIMONTA DA TRE PUNTI – Spezia-Sampdoria 2-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il derby ligure va allo Spezia, che si prende tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa. La Sampdoria trova un eurogol all’11’: Tommaso Augello tocca ai trenta metri per Abdelhamid Sabiri, che controlla e fa partire un tracciante col destro imprendibile per Bartlomiej Dragowski. Non c’è però nemmeno il tempo di esultare per i blucerchiati dello squalificato Marco Giampaolo, perché un minuto dopo cross dalla destra di Emil Holm e una deviazione di Alex Ferrari fa carambolare il pallone su Jeison Murillo, per uno sfortunatissimo autogol. A metà ripresa, dopo un miracolo di Emil Audero su Ethan Ampadu, ci riprova Sabiri ma il suo destro stavolta è a lato di poco. Lo Spezia la vince al 71′: cross da destra di Holm e girata di M’Bala Nzola a centro area. Poi ci pensa Dragowski nel finale a negare il 2-2 di piede a Fabio Quagliarella. Dopo la sconfitta i blucerchiati confermano comunque Giampaolo in panchina.

Video con gli highlights di Spezia-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.