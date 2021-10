VIDEO – Spezia-Salernitana 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Salernitana, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SABATO DI RIMONTA – Spezia-Salernitana 2-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Durante la sosta si era parlato di Thiago Motta in bilico, ma lo Spezia reagisce. Nonostante tante assenze i liguri battono in rimonta la Salernitana, nel primo anticipo. Lanciato titolare, Eddie Salcedo ha la palla dell’1-0 ma di testa colpisce la traversa da due metri, con Giulio Maggiore murato sul tap-in. Al 39’ colpisce Simy, che servito da Joel Obi in area salta il portiere e segna a porta vuota. È il primo gol per il nigeriano in questo campionato, dopo i venti dell’anno scorso a Crotone. Nella ripresa però la ribalta lo Spezia, sospinto da Viktor Kovalenko al rientro dall’infortunio. L’ucraino al 51’ serve da sinistra David Strelec, che dalla parte opposta firma l’1-1. L’inerzia cambia e la Salernitana non riesce più a tenere in campo, subendo le iniziative dei padroni di casa. Salcedo lascia il posto a Suf Podgoreanu al 74’, e quest’ultimo due minuti dopo serve Kovalenko che controlla ai venti metri e con un gran destro fa secco Vid Belec. Grande esultanza di Thiago Motta: Spezia a sette punti in classifica.

Video con gli highlights di Spezia-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.