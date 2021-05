VIDEO – Spezia-Roma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Roma, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RIMONTA PER L’OBIETTIVO – Spezia-Roma 2-2 nella trentottesima giornata di Serie A. La Roma rimonta due gol di svantaggio e ottiene il punto che serve per diventare la prima rappresentante italiana in UEFA Europa Conference League. Lo Spezia, già salvo, colpisce al 6′ con l’ex Daniele Verde e un sinistro a giro: aveva già segnato nei due precedenti stagionali, in Coppa Italia e all’andata. Il raddoppio è al 38′, con corner da sinistra per il colpo di testa di M’Bala Nzola e il tap-in di Tommaso Pobega. La Roma emerge soltanto nella ripresa, accorciando al 52′ con un tiro a rimorchio di Stephan El Shaarawy su cross da destra respinto centralmente da un difensore dello Spezia. Bryan Cristante ha la palla del 2-2, ma fa un intervento strepitoso Rafael de Andrade. Nulla può all’85’, quando su sponda di Edin Dzeko tocca nell’area piccola Henrikh Mkhitaryan in posizione regolare. Paulo Fonseca lascia a José Mourinho in eredità una squadra qualificata alle coppe europee. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.