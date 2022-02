VIDEO – Spezia-Roma 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Roma, posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



NOVANTANOVE MINUTI PER VINCERLA – Spezia-Roma 0-1 nel posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A. Deve aspettare il 99′ la Roma per festeggiare. Spreca tanto, gioca un tempo in superiorità numerica ma lo Spezia cade soltanto in pieno recupero. Al 18′ gran giocata di Lorenzo Pellegrini che va via con un tunnel a centrocampo, avanza fino ai venti metri e con un destro potentissimo colpisce il palo, poi Ivan Provedel mura Tammy Abraham. Quest’ultimo, un minuto dopo, in diagonale sfiora nuovamente il vantaggio. Lo Spezia rimane in dieci al 45′, ingenuità di Kelvin Amian che trattiene Pellegrini a centrocampo su azione non pericolosa e prende il secondo giallo. La Roma però si ferma ai pali, ne colpisce un secondo Bryan Cristante con un tiro da fuori a Provedel fermo a guardare. Lo Spezia resiste pur in dieci, con i giallorossi che ne sprecano un’infinità. Una delle ultime capita a Pellegrini su punizione (87′): barriera scavalcata, palla a lato. Assurdo però quello che succede al 94′: corner da destra, sponda di Cristante e traversa di Nicolò Zaniolo che prende il montante pure sulla ribattuta, con la palla che staziona diversi secondi sulla linea senza essere spinta dentro. Sulla prima deviazione Zaniolo riceve però un calcio in faccia, piuttosto netto, da parte di Giulio Maggiore: il VAR richiama l’arbitro, dopo tante proteste è rigore. Quando Abraham calcia si è al 99′: Provedel intuisce ma non basta, 0-1. Vince la Roma, lo Spezia si lamenta con l’arbitro non solo sul rigore.

Video con gli highlights di Spezia-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.