VIDEO – Spezia-Napoli 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Napoli, anticipo mattutino della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



TRIS PER LA TERZA – Spezia-Napoli 0-3 nell’anticipo mattutino della trentottesima giornata di Serie A. Il Napoli, già aritmeticamente terzo, conclude al meglio una stagione dove a lungo ha sperato di vincere il campionato. Tre minuti e Matteo Politano parte in progressione da centrocampo, va via indisturbato e con un bel sinistro firma l’immediato vantaggio. Poi scontri fra il settore ospiti e i tifosi dello Spezia, che portano a una sospensione di circa dieci minuti. Si riprende e al 25′ la palla staziona in area, Janis Antiste non riesce a rinviare e Piotr Zielinski raddoppia con una conclusione potente. Diego Demme, al 36′, su assist di Andrea Petagna controlla nell’area piccola e fa 0-3. La ripresa è una passeggiata per gli azzurri, senza che possa esserci molto per tenere aperta la partita. Lo Spezia va vicino al gol della bandiera, quando Daniele Verde serve Rey Manaj che si gira bene e colpisce la traversa.

Video con gli highlights di Spezia-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.