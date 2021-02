VIDEO – Spezia-Milan 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia’s Italian midfielder Giulio Maggiore (2ndR) celebrates with Spezia’s Ghanaian forward Emmanuel Gyasi after opening the scoring during the Italian Serie A football match Spezia vs AC Milan on February 13, 2021 at the Alberto-Picco stadium in La Spezia. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Spezia-Milan, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Picco.



DOMINATI! – Spezia-Milan 2-0 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Milan distrutto dallo Spezia, perde l’imbattibilità in trasferta. Primo tempo a senso unico per i liguri, che dominano ma peccano al momento della conclusione. Kevin Agudelo non sfrutta uno scivolone di Alessio Romagnoli e attende troppo per calciare, venendo poi chiuso. Fa invece meglio l’ex Riccardo Saponara, con un tiro in caduta sul quale Gianluigi Donnarumma fa una gran parata. È l’unico portiere impegnato durante il match. Al 56’ splendida azione palla a terra e vantaggio: Agudelo scherza la difesa del Milan, tocca per Matteo Ricci che centralmente ancora esita per tirare, quando lo fa lo mura Alessio Romagnoli ma per una volta il rimpallo sfavorisce i rossoneri e serve Giulio Maggiore, che a porta vuota deve solo spingere in rete. Undici minuti dopo Diogo Dalot atterra Saponara che stava entrando in area da sinistra: è punizione, nonostante lo Spezia chieda rigore invano. Ci pensa Simone Bastoni a mettere tutti d’accordo, perché sulla battuta corta di Nahuel Estévez fa partire un siluro mancino imparabile: 2-0. Stefano Pioli, che appena prima del raddoppio aveva fatto tre cambi tutti in una volta, sfrutta gli altri due provando a raddrizzare la partita. Ma si ferma a un becero tentativo di Zlatan Ibrahimovic di ottenere l’ennesimo rigore sul nulla. E al 93’ Gennaro Acampora prende l’incrocio. Terza sconfitta in campionato per il Milan e trionfo per lo Spezia: l’Inter resta a -2 e stasera con la Lazio ha una chance enorme. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.