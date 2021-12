VIDEO – Spezia-Lecce 0-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Spezia-Lecce, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



L’UNICA RIMASTA – Spezia-Lecce 0-2 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. C’è una squadra di Serie B che accede agli ottavi di finale. Si tratta del Lecce, unico club del campionato cadetto che riesce ad andare avanti. Per negare il vantaggio allo Spezia ci vuole una gran parata di Marco Bleve, su colpo di testa a botta sicura di David Strelec. A segnare i salentini ci riescono al 43′, quando Antonio Barreca fa uno-due con Marco Olivieri ed effettua un gran cross per il colpo di testa di Marcin Listkowski al limite dell’area piccola. La reazione dei liguri non c’è, al 55′ da fondo crossa (sempre da sinistra) Pablo Rodriguez e trova l’ex Arturo Calabresi, per il raddoppio quasi dal dischetto del rigore. Sfortunatissimo Strelec, che su un altro colpo di testa stavolta supera Bleve ma colpisce il palo. Al termine della partita pesante contestazione dei tifosi dello Spezia, ma Thiago Motta non risulta a rischio. Il Lecce affronterà la Roma agli ottavi.

Video con gli highlights di Spezia-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.