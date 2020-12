VIDEO – Spezia-Lazio 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Lazio, anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



VITTORIA FORTUNOSA – Spezia-Lazio 1-2 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Bastano due azioni alla Lazio per portarsi a casa i tre punti. Sfortunatissimo lo Spezia, che in avvio prende subito il palo con un gran tiro di Nahuel Estévez deviato da José Manuel Reina. Un quarto d’ora di dominio ligure, poi basta un contropiede su palla persa e Sergej Milinkovic-Savic manda in porta Ciro Immobile, che infila Ivan Provedel sotto le gambe. La sfortuna dello Spezia non è finita, perché il palo lo prende anche Simone Bastoni dopo un bel guizzo in area. Al 33′ il raddoppio: punizione dal limite di Milinkovic-Savic, esecuzione magistrale e palla sopra la barriera a portiere fermo a guardare. Diego Farias potrebbe accorciare a inizio ripresa, ma dopo aver saltato Reina perde il tempo e quando tocca verso la porta salva Stefan Radu sulla linea. Dopo tanti attacchi il gol dei padroni di casa arriva comunque, M’Bala Nzola parte in progressione, salta Francesco Acerbi e infila il palo lontano. Poi segnano Felipe Caicedo e Andreas Pereira, ma sono in fuorigioco. Poco male per la Lazio: soffre relativamente e conclude in scioltezza. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.