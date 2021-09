VIDEO – Spezia-Juventus 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Juventus, anticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



IN RIMONTA – Spezia-Juventus 2-3 nell’anticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A. La Juventus trova la prima vittoria del suo campionato, ma quanta fatica. Massimiliano Allegri sceglie Moise Kean in attacco e il rientrante giocatore lo ripaga al 28′, con il diagonale su sponda di Adrien Rabiot che vale il vantaggio. Passano cinque minuti ed Emmanuel Gyasi si inventa un gran destro sotto la traversa che sorprende Wojciech Szczesny. Lo Spezia va addirittura in vantaggio al 49′ con Janis Antiste, attaccante classe 2002 che punta la difesa bianconera e con un destro leggermente deviato firma il 2-1. Ha pure la palla della doppietta, ma è stoppato sulla linea da Manuel Locatelli. Sul capovolgimento di fronte sbaglia Daniele Verde, recupero alto di Federico Chiesa che sfrutta un movimento di Alvaro Morata e riceve di nuovo il pallone per pareggiare, 2-2 al 66′. Il definitivo vantaggio è sei minuti più tardi, su corner mal gestito dalla difesa dello Spezia segna Matthijs de Ligt. In gol Chiesa e de Ligt, due dei “discussi” degli ultimi giorni in casa Juventus. Col terzo, Szczesny, che salva allo scadere su tiro a botta sicura di Giulio Maggiore.

Video con gli highlights di Spezia-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.