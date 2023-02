VIDEO – Spezia-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Juventus, posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



IN RIPRESA – Spezia-Juventus 0-2 nel posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A. La Juventus prosegue la risalita in classifica. In mezzo al Nantes in Europa League liquidato lo Spezia, in attesa del nuovo allenatore, che perde di nuovo per infortunio Bartlomiej Dragowski al 25′. Al suo posto entra Federico Marchetti, che non giocava nel massimo campionato da maggio 2021. Non tiene la porta inviolata per molto: al 32′ Leandro Paredes serve a sinistra Filip Kostic sul cui cross la girata sporca di Moise Kean vale comunque il vantaggio. In chiusura di tempo occasione per lo Spezia, ma né Emmanuel Gyasi né Eldor Shomurodov riescono a ribadire in rete. L’occasione a inizio ripresa capita proprio a Shomurodov, ma Danilo da Silva è provvidenziale per murarlo. Entra Angel Di Maria e ci mette pochi minuti a raddoppiare, al 66′ con un diagonale rasoterra di sinistro dai venti metri. Poi ci pensa Mattia Perin a evitare che la partita si riapra, con due begli interventi su Gyasi e Dimitris Nikolaou.

Video con gli highlights di Spezia-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.