VIDEO – Spezia-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Inter, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SEMPRE IN SCIA – Spezia-Inter 1-3 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. L’Inter conquista il terzo successo consecutivo e resta a -2 dal Milan, prima del derby di Coppa Italia e sempre col recupero di Bologna. Lo Spezia regge mezz’ora, poi al 31′ Marcelo Brozovic apre per Danilo D’Ambrosio, di testa fa sponda restituendogli palla per un gran tiro all’incrocio: 0-1. Discreto avvio di ripresa dei padroni di casa, senza però riuscire a impensierire Samir Handanovic. Dalla panchina Simone Inzaghi pesca bene le carte, perché al 73′ su cross di Ivan Perisic è il subentrato Lautaro Martinez a toccare quel tanto che basta per spedire il pallone alle spalle di Ivan Provedel. Il Toro torna al gol dopo oltre un mese. A due minuti e mezzo dal 90′ si sblocca anche Giulio Maggiore, mai a segno in questa Serie A, con un gran destro a effetto nel sette. Per l’Inter non c’è però la paura di una rimonta dello Spezia, anzi nel recupero la chiude. È il 93′, Lautaro Martinez fa l’assist e Alexis Sanchez di destro piazza il tris della tranquillità.

Video con gli highlights di Spezia-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.