VIDEO – Spezia-Inter 1-3, da Brozovic a Sanchez: rivivi la partita vista dal campo

Spezia-Inter 1-3, rivivi le emozioni della partita (compreso il pre-partita) visto dal campo. Di seguito il video pubblicato sui canali ufficiali.

DAL CAMPO – Spezia-Inter, dalla prodezza di Marcelo Brozovic, poi Lautaro Lautaro e Alexis Sanchez completano la festa dell’Inter in Liguria. Un’altra grande giornata per i ragazzi di Simone Inzaghi, vittoriosi in trasferta contro lo Spezia.

Di seguito le emozioni di Spezia-Inter vista dal campo