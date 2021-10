VIDEO – Spezia-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Genoa, anticipo della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



PARI NEL DERBY – Spezia-Genoa 1-1 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. La sfida tutta ligure non ha nessun vincitore. Il primo tempo non ha troppi sussulti, anche se è lo Spezia a farsi preferire. Gli aquilotti in avvio di ripresa colpiscono il palo, con un diagonale di Emmanuel Gyasi. Quest’ultimo, subito dopo, calcia alto nell’area piccola su assist di Ebrima Colley buttando via una chance d’oro. Al 66′ il vantaggio: punizione dal limite, Eddie Salcedo prende la barriera, Colley raccoglie e tira sul palo con rimpallo sfortunato sulla schiena di Salvatore Sirigu che fa autogol. M’Bala Nzola e Colley hanno più volte la palla del pareggio, fallendola in maniera pesante complice anche Sirigu che si riscatta sul primo. Nel finale il subentrato Felipe Caicedo è di nuovo decisivo: entra in area e si fa abbattere da Ivan Provedel, rigore netto. Capitan Domenico Criscito trasforma con una battuta potente, 1-1 all’86’ e quarto gol in campionato.

Video con gli highlights di Spezia-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.