VIDEO – Spezia-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

M’Bala Nzola Spezia

Spezia-Bologna, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Picco.



RIMONTA E RAMMARICO – Spezia-Bologna 2-2 nella dodicesima giornata di Serie A. Nella sua prima in campionato nel suo stadio lo Spezia si fa riprendere due gol, ma evita la sconfitta. Una rapida giocata porta Emmanuel Gyasi davanti ad Angelo da Costa, tocco a porta vuota per M’Bala Nzola che al 19′ non sbaglia nel suo ritorno in campo. I padroni di casa si divorano il raddoppio prima dell’intervallo, con un destro alto di Nahuel Estévez. È invece sfortunato Kevin Agudelo, il cui sinistro da posizione ravvicinata finisce sul palo. Al 63′ però il colombiano fa partire un tiro-cross e Nzola da meno di un metro non manca l’appuntamento con la doppietta. Sembra fatta per la formazione di Vincenzo Italiano, ma al 72′ sugli sviluppi di un corner Nicolas Dominguez controlla e col destro supera Ivan Provedel. Il portiere dello Spezia al 92′ è di poco fuori dai pali, Musa Barrow lo vede e si avventa su un pallone vagante da oltre quaranta metri: destro perfetto e strepitoso 2-2. In pieno recupero fallo di Tommaso Pobega su Roberto Soriano, l’arbitro fa proseguire ma il VAR segnala l’intervento: rigore. È il 98′ ed è di nuovo Barrow contro Provedel: il portiere si riscatta, parando la battuta del gambiano e pure la ribattuta. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.